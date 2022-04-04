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Курица, фрукты и вкусности: волонтеры показали, чем кормят украинских защитников и врачей

Киев • УНН

 • 125480 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Шеф-повар Тарас Шевченко вместе с командой ежедневно становятся у плиты, чтобы накормить вкусной едой украинских защитников, врачей и детей, которые оставили свои дома, сообщает УНН.

Курица, фрукты и вкусности: волонтеры показали, чем кормят украинских защитников и врачей

"Огромная благодарность всей нашей команде за то, что кормит с любовью и не жалеет своих сил. Также спасибо нашим волонтерам, которые безвозмездно помогают питанием: МХП, Фуд деливери, Нестле, Полар Сифуд, Наша Ряба, ИТА, ФЛП Цветочная, Флагман, Тернополь и многим другим, кто не стоит в стороне и поддерживает нас в это нелегкое время для нашей страны", - написал Шевченко в Instagram.

Напомним, компания МХП (Наша Ряба) передала гуманитарной продукции уже почти на 500 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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