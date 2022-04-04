Курица, фрукты и вкусности: волонтеры показали, чем кормят украинских защитников и врачей

"Огромная благодарность всей нашей команде за то, что кормит с любовью и не жалеет своих сил. Также спасибо нашим волонтерам, которые безвозмездно помогают питанием: МХП, Фуд деливери, Нестле, Полар Сифуд, Наша Ряба, ИТА, ФЛП Цветочная, Флагман, Тернополь и многим другим, кто не стоит в стороне и поддерживает нас в это нелегкое время для нашей страны", - написал Шевченко в Instagram.

Напомним, компания МХП (Наша Ряба) передала гуманитарной продукции уже почти на 500 млн грн.