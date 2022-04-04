Курка, фрукти і смаколики: волонтери показали, чим годують українських захисників і лікарів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Шеф-повар Тарас Шевченко разом з командою щодня стають біля плити, аби нагодувати смачною їжею українських захисників, лікарів та дітей, які полишили свої домівки, повідомляє УНН.
«Величезна вдячність всій нашій команді за те, що годує з любов’ю та не жаліє своїх сил. Також подяка нашим волонтерам, котрі безоплатно допомагають харчуванням: МХП, Фуд делівері, Нестле, Полар Сифуд, Наша Ряба, ИТА, ФОП Квіткова, Флагман, Тернопіль та багатьом іншим, хто не стоїть осторонь та підтримує нас в цей нелегкий час доя нашої країни», - написав Шевченко в Instagram.
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Нагадаємо, компанія МХП (Наша Ряба) передала гуманітарної продукції вже майже на 500 млн грн.