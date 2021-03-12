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Кулеба в Совете Безопасности ООН: за 7 лет российское военное присутствие в Крыму выросло более чем вдвое

Кулеба в Совете Безопасности ООН: за 7 лет российское военное присутствие в Крыму выросло более чем вдвое

Киев  •  УНН

 • 14008 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в неформальном заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арріа "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины", где отметил, что за время оккупации российское военное присутствие на полуострове выросло более чем вдвое, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Детали

Министр выразил благодарность за организацию мероприятия Эстонии как непостоянному члену Совета Безопасности и всем соорганизаторам. По его словам, в этом году значительное расширение круга и географии участников свидетельствует о росте внимания международного сообщества к проблеме оккупации Россией Крыма.

Дмитрий Кулеба напомнил, что в 2014 году реакция со стороны ООН и международного сообщества к началу российской агрессии против Украины была недостаточно эффективной и не смогла остановить ее дальнейшее развертывание.

"Вооруженная агрессия России против Украины вызвала глубокий кризис в международной политике и подорвала авторитет международных организаций. Пришло время повысить эффективность совместных усилий для деоккупации Крыма", - подчеркнул он.

Министр напомнил о создании Крымской платформы и пригласил все страны-члены ООН присоединиться к ней: "Этот международный механизм предоставляет стратегическое видение деоккупации Крыму и консолидирует вокруг этой цели все международные усилия на межправительственном, парламентском и экспертном уровнях".

Глава МИД перечислил нарушения Россией международного гуманитарного права и масштабные нарушения прав человека, что продолжаются на полуострове, в частности изменение оккупационной властью демографического состава населения. Участники отдельно обсудили продолжающуюся масштабную милитаризацию Россией Крыма и вообще региона Черного и Азовского морей, дальнейшие нарушения прав человека, ухудшение экономической и экологической ситуации на Крымском полуострове.

Цитата

"За 7 лет российское военное присутствие на полуострове выросло более чем вдвое", - отметил министр.

Добавим

Участники единогласно осудили оккупацию Россией Крыма, грубые нарушения ею международного права и отметили, что попытки РФ узаконить аннексию украинского полуострова не будут иметь успеха.

В мероприятии приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН по правам человека и руководитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Илзе Брандс Кэрис, президент Фонда "Потомак" Филипп Карбер, координатор "Медийной инициативы за права человека" Мария Томак и гражданский журналист из Крыма Нариман Мемедеминов.

Заседание созвали члены СБ ООН Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия, США и Франция. Организаторами выступили Украина, Австралия, Бельгия, Гондурас, Греция, Грузия, Италия, Канада, Коста-Рика, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, Турция, ФРГ и Чехия и другие страны-члены ООН из разных регионов мира.

В прошлом году соорганизаторами были 7 стран, а в этом году их число возросло до 23, что свидетельствует о растущей поддержке Украины со стороны мирового сообщества в вопросе возвращения Крыма, успешной работе украинской дипломатии, в частности постоянного представительства Украины при ООН.

Напомним

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".

Служба безопасности Украины открыла более 22 тыс. уголовных производств за преступления против Украины во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

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