Кулеба сегодня встретился с Блинкеном на польско-украинской границе

Цитата

"Я только что вернулся с украинско-польской границы, где встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и мы провели переговоры прямо на границе в нейтральной зоне", - сказал Кулеба.

Детали

По его словам, у них с Блинкеном состоялась продуктивная дискуссия об эффективности уже введенных против России санкций и принятых мер,

Также дипломаты говорили о будущих шагах по поставкам Украине необходимого вооружения, наложению дополнительных санкций на Россию, заявил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский провел зум-конференцию с американскими конгрессменами: призвал закрыть небо или снабдить самолетами

Раньше

Как писал УНН, министры иностранных дел НАТО 4 марта обсуждали вопросы о введении над Украиной бесполетной зоны, однако не хотят отправлять в воздушное пространство Украины свои самолеты.

Как заявил Президент Владимир Зеленский, отказавшись закрыть небо над Украиной, руководство НАТО дало зеленый свет последующей бомбардировке войсками Российской Федерации территории Украинского государства.