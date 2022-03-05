Кулеба сегодня встретился с Блинкеном на польско-украинской границе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился сегодня на границе с Польшей с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом дипломат заявил на брифинге в субботу, пишет УНН.
Цитата
"Я только что вернулся с украинско-польской границы, где встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и мы провели переговоры прямо на границе в нейтральной зоне", - сказал Кулеба.
Детали
По его словам, у них с Блинкеном состоялась продуктивная дискуссия об эффективности уже введенных против России санкций и принятых мер,
Также дипломаты говорили о будущих шагах по поставкам Украине необходимого вооружения, наложению дополнительных санкций на Россию, заявил министр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский провел зум-конференцию с американскими конгрессменами: призвал закрыть небо или снабдить самолетами
Раньше
Как писал УНН, министры иностранных дел НАТО 4 марта обсуждали вопросы о введении над Украиной бесполетной зоны, однако не хотят отправлять в воздушное пространство Украины свои самолеты.
Как заявил Президент Владимир Зеленский, отказавшись закрыть небо над Украиной, руководство НАТО дало зеленый свет последующей бомбардировке войсками Российской Федерации территории Украинского государства.