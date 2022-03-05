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Кулеба сьогодні зустрівся з Блінкеном на польсько-українському кордоні

Кулеба сьогодні зустрівся з Блінкеном на польсько-українському кордоні

Київ • УНН

 • 126611 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся сьогодні на кордоні з Польщею з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Про це дипломат заявив на брифінгу в суботу, пише УНН.

Цитата

"Я щойно повернувся з українсько-польського кордону, де зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і ми провели переговори прямо на кордоні в нейтральній зоні", - сказав Кулеба.

Деталі

За його словами, у них з Блінкеном відбулася продуктивна дискусія про ефективність вже введених проти Росії санкцій і вжитих заходів.

Також дипломати говорили про майбутні кроки з постачання Україні необхідного озброєння, накладення додаткових санкцій на Росію, заявив міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський провів зум-конференцію з американськими конгресменами: закликав закрити небо або забезпечити літаками

Раніше

Як писав УНН, міністри закордонних справ НАТО 4 березня обговорювали питання щодо запровадження над Україною безпольотної зони, однак не хочуть відправляти у повітряний простір України свої літаки.

Як заявив Президент Володимир Зеленський, відмовившись закрити небо над Україною, керівництво НАТО дало зелене світло подальшому бомбардуванню військами Російської Федерації території Української держави.

Українські Національні Новини

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