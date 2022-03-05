Кулеба сьогодні зустрівся з Блінкеном на польсько-українському кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся сьогодні на кордоні з Польщею з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Про це дипломат заявив на брифінгу в суботу, пише УНН.
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"Я щойно повернувся з українсько-польського кордону, де зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і ми провели переговори прямо на кордоні в нейтральній зоні", - сказав Кулеба.
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За його словами, у них з Блінкеном відбулася продуктивна дискусія про ефективність вже введених проти Росії санкцій і вжитих заходів.
Також дипломати говорили про майбутні кроки з постачання Україні необхідного озброєння, накладення додаткових санкцій на Росію, заявив міністр.
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Як писав УНН, міністри закордонних справ НАТО 4 березня обговорювали питання щодо запровадження над Україною безпольотної зони, однак не хочуть відправляти у повітряний простір України свої літаки.
Як заявив Президент Володимир Зеленський, відмовившись закрити небо над Україною, керівництво НАТО дало зелене світло подальшому бомбардуванню військами Російської Федерації території Української держави.