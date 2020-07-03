Кулеба: РФ пытается затянуть процесс в Международном трибунале, прикрываясь пандемией

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Россия пытается, прикрываясь пандемией, затянуть процесс в Международном трибунале ООН по морскому праву по делу о незаконном задержании трех кораблей Военно-морского флота Украины. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Мы подали свой меморандум, Россия пытается, прикрываясь пандемией, рассказывая, что коронавирус ей мешает подготовить свой меморандум, перенести дедлайн еще на очень длительный срок вперед, чтоб просто затянуть процесс. Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении трибунала", - сказал Кулеба.

В то же время, подчеркнул дипломат, позиция Украины является очень сильной.

Напомним, 22 мая заместитель министра иностранных дел Евгений Енин подписал меморандум Украины в Международный трибунал по морскому праву ООН по делу о захвате моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года.

У России есть три месяца на высказывание возражений относительно юрисдикции по этому делу.

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