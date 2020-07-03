Кулеба: РФ намагається затягнути процес у Міжнародному трибуналі, прикриваючись пандемією

"Ми подали свій меморандум, Росія намагається, прикриваючись пандемією, розповідаючи, що коронавірус їй заважає підготувати свій меморандум, перенести дедлайн ще на дуже тривалий термін вперед, щоб просто затягнути процес. Це питання зараз перебуває на розгляді трибуналу", - сказав Кулеба.

Водночас, підкреслив дипломат, позиція України є дуже сильною.

Нагадаємо, 22 травня заступник міністра закордонних справ Євген Єнін підписав меморандум України до Міжнародного трибуналу з морського права ООН у справі про захоплення моряків і кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року.

У Росії є три місяці на висловлювання заперечень щодо юрисдикції у цій справі.