Кулеба провел телефонные разговоры с главами МИД Италии и Швеции

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Кулеба отметил, что с итальянским коллегой он сосредоточился "на путях ускорения предоставления последнего пакета итальянской помощи безопасности Украине".

"Мы также обсудили следующий пакет военной помощи. Я отметил важность включения в него систем противовоздушной обороны", – отметил Кулеба.

С главой МИД Швеции Кулеба обсудил дальнейшую оборонную поддержку Украины и усиление санкционного давления ЕС на россию.

"Предметный разговор с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом относительно дальнейшей оборонной поддержки Швеции и усиления санкционного давления ЕС на россию. Накануне председательства Швеции в Совете ЕС в 2023 году мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС", - написал он.

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