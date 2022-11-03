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Кулеба провів телефонні розмови з главами МЗС Італії та Швеції

Кулеба провів телефонні розмови з главами МЗС Італії та Швеції

Київ • УНН

 • 244917 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонні розмови з главами зовнішньополітичних відомств Італії та Швеції – Антоніо Таяні та Тобіасом Біллстрьомом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Кулеби.

Деталі

Кулеба зазначив, що з італійським колегою він зосередився "на шляхах прискорення надання останнього пакету італійської безпекової допомоги Україні".

"Ми також обговорили наступний пакет військової допомоги. Я наголосив на важливості включення до нього систем протиповітряної оборони", – зазначив Кулеба.

Із головою МЗС Швеції Кулеба обговорив подальшу оборонну підтриму України та посилення санкційного тиску ЄС на росію.

"Предметна розмова з міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Біллстрьомом щодо подальшої оборонної підтримки Швеції та посилення санкційного тиску ЄС на росію. Напередодні головування Швеції в Раді ЄС у 2023 році ми також обговорили шлях України до членства в ЄС", - написав він.

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