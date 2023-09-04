Кулеба о передаче Украине ракет Taurus: "Рассчитываем, что канцлер Шольц как можно быстрее примет решение"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus лежит на столе у немецкого канцлера Олафа Шольца, он его рассматривает. Об этом сообщил во время телемарафона "Единые Новости" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата

«Я думаю не надо говорить, что он что-то блокирует. Это было бы контрпродуктивно. Но мы действительно рассчитываем, что канцлер как можно быстрее примет это решение, оно будет абсолютно логичным, здесь нет ничего революционного», — сказал министр.

Детали

Он уточнил, что другие страны уже передают Украине дальнобойные ракеты.

«Уже Великобритания и Франция дают нам дальнобойные ракеты. Надо просто поставить галочку. Поставить подпись и дать ход этому решению, которое позволит нашим солдатам легче двигаться вперед. Даст большее пространство для маневра», — отметил Кулеба.

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