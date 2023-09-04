Кулеба про передачу Україні ракет Taurus: "Розраховуємо, що канцлер Шольц якнайшвидше ухвалить рішення"

Цитата

«Я думаю не треба говорити, що він щось блокує. Це було б контрпродуктивно. Але ми справді розраховуємо, що канцлер якнайшвидше ухвалить це рішення, воно буде абсолютно логічним, тут немає нічого революційного», — сказав міністр

Деталі

Він уточнив, що інші країни вже передають Україні далекобійні ракети.

«Уже Велика Британія і Франція дають нам далекобійні ракети. Треба просто поставити галочку. Поставити підпис і дати хід цьому рішенню, яке дозволить нашим солдатам легше рухатися вперед. Дасть більший простір для маневру», — відзначив Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ракети Taurus дозволили б Україні тримати під вогневим контролем всі окуповані території включно з Кримом - експерт