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Кулеба про передачу Україні ракет Taurus: "Розраховуємо, що канцлер Шольц якнайшвидше ухвалить рішення"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus лежить на столі у німецького канцлера Олафа Шольца, він його розглядає. Про це повідомив під час телемарафону "Єдині Новини" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Цитата

«Я думаю не треба говорити, що він щось блокує. Це було б контрпродуктивно. Але ми справді розраховуємо, що канцлер якнайшвидше ухвалить це рішення, воно буде абсолютно логічним, тут немає нічого революційного», — сказав міністр

Деталі

Він уточнив, що інші країни вже передають Україні далекобійні ракети.

«Уже Велика Британія і Франція дають нам далекобійні ракети. Треба просто поставити галочку. Поставити підпис і дати хід цьому рішенню, яке дозволить нашим солдатам легше рухатися вперед. Дасть більший простір для маневру», — відзначив Кулеба.

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