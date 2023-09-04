Кулеба про передачу Україні ракет Taurus: "Розраховуємо, що канцлер Шольц якнайшвидше ухвалить рішення"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus лежить на столі у німецького канцлера Олафа Шольца, він його розглядає. Про це повідомив під час телемарафону "Єдині Новини" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.
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«Я думаю не треба говорити, що він щось блокує. Це було б контрпродуктивно. Але ми справді розраховуємо, що канцлер якнайшвидше ухвалить це рішення, воно буде абсолютно логічним, тут немає нічого революційного», — сказав міністр
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Він уточнив, що інші країни вже передають Україні далекобійні ракети.
«Уже Велика Британія і Франція дають нам далекобійні ракети. Треба просто поставити галочку. Поставити підпис і дати хід цьому рішенню, яке дозволить нашим солдатам легше рухатися вперед. Дасть більший простір для маневру», — відзначив Кулеба.
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