В среду, 10 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим коллегой венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление украинского дипломата в X.

Детали

Кулеба проинформировал Сийярто о ситуации на фронте и рассказал ему о подготовке ко второму саммиту мира.

В этом контексте я подчеркнул, что никакие мирные инициативы не могут основываться на нарративах России - подчеркнул глава МИД Украины.

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По его словам, российский удар по больнице "Охматдет" еще раз демонстрирует, что уступчивость Владимиру Путину не дает результата, потому что он продолжает стремиться к войне, и "мы должны совместно заставить его принять справедливый и прочный мир".

В течение договоренностей, достигнутых во время недавнего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, мы также обсудили дальнейшие совместные шаги по развитию двусторонних отношений - заключает Дмитрий Кулеба.

Напомним

Руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко заявил, что после ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве, москва всячески распространяет среди украинцев нарратив о "мире любой ценой".