Кулеба анонсировал проект по разминированию с участием Камбоджи и Японии

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“Камбоджийский лидер лично принял меня на этой неделе в Пномпене. На нашей встрече говорили, в частности, о помощи в разминировании. У нас вырисовывается общий трехсторонний проект по разминированию украинских территорий с привлечением Камбоджи и Японии. Мы проговорили конкретные параметры этого проекта, кто и что будет делать, какой график”, – рассказал Кулеба во время прямого включения с саммита АСЕАН в Камбодже.

Он добавил, что обсудил этот проект подробнее на вчерашней встрече с министром иностранных дел Камобджи Праком Сакхонном.

“Камбоджа по нашему запросу инициировала этот проект и готова помогать Украине в разминировании вместе с Японией. В прошлом Камбоджа долго страдала от войны и имеет большой опыт в разминировании. То есть есть экспертиза, есть оборудование, будем привлекать их к решению наших проблем”, – добавил министр.

Напомним

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен согласился направить в Украину саперов для обучения украинских коллег.