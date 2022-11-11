Кулеба анонсував проєкт з розмінування за участі Камбоджі та Японії

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“Камбоджійський лідер особисто прийняв мене цього тижня у Пномпені. На нашій зустрічі йшлося, зокрема, про допомогу в розмінуванні. У нас вимальовується спільний тристоронній проєкт з розмінування українських територій із залученням Камбоджі та Японії. Ми проговорили конкретні параметри цього проєкту, хто і що буде робити, який графік”, – розповів Кулеба під час прямого включення з саміту АСЕАН в Камбоджі.

Він додав, що обговорив цей проект детальніше на вчорашній зустрічі з міністром закордонних справ Камобджі Праком Сакхонном.

“Камбоджа на наш запит ініціювала цей проект і готова допомагати Україні в розмінуванні, разом із Японією. У минулому Камбоджа довго потерпала від війни, і має неабиякий досвід у розмінуванні. Тобто є експертиза, є обладнання, будемо залучати їх до вирішення наших проблем”, – додав міністр.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен погодився спрямувати в Україну саперів для навчання українських колег.