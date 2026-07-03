Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июля

Первые выходные июля в Киеве обещают насыщенную культурную программу для ценителей музыки, театра, искусства и развлечений. Киевлян и гостей столицы ждут концерты, спектакли, выставочные проекты, арт-ретриты, юмористические шоу и необычные виртуальные путешествия по музеям мира. УНН собрали для вас топ-10 самых интересных событий, которые стоит добавить в свой маршрут выходного дня.

ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ: от 2000-х до сегодня

Дата и время: 4 июля в 17:00.

Стоимость билетов: 500-1300 грн.

Адрес: Feels Garden, ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1А, Киев.

В Feels Garden состоится дискотека, которая объединит самые популярные хиты последних десятилетий. Гостей ждут танцы под открытым небом под известные треки 2000-х годов и современные музыкальные хиты, танцевальное шоу и атмосфера большого музыкального праздника. Организаторы обещают вечер любимой музыки, совместного пения и ярких эмоций для всех поклонников поп-хитов разных поколений.

Пассивно-Агрессивное шоу

Дата и время: 4 июля в 19:00.

Стоимость билетов: 400-900 грн.

Адрес: Киевский культурный кластер "Краков", Русановская набережная, 12, Киев.

В Киевском культурном кластере "Краков" состоятся съемки нового выпуска "Пассивно-Агрессивного шоу" для YouTube. Это юмористическое соревновательное шоу, в котором комики проходят различные испытания и борются за звание самого смешного участника. В течение вечера зрителей ждут шутки, неожиданные повороты, соперничество между участниками и атмосфера живого телевизионного проекта. Ведущей мероприятия станет Эмма Антонюк, а гости смогут не только увидеть шоу вживую, но и стать частью съемок выпуска, который впоследствии появится на YouTube.

Лабиринты значений. Александр Дубовик

Дата: 5 июля в 11:00.

Стоимость билетов: 90-180 грн.

Адрес: Украинский Дом, ул. Крещатик, 2, Киев.

В Украинском Доме продолжается выставочный проект "Лабиринты значений. Александр Дубовик", посвященный одному из самых известных украинских художников-шестидесятников. Экспозиция стала частью программы "Хранители памяти. Вне времени" и представляет более 250 произведений художника из государственных музейных и частных коллекций, а также его новейшие работы, созданные во время полномасштабной войны. Посетители смогут увидеть живопись, графику, гуашевые серии, эскизы монументальных произведений и работы разных периодов творчества художника. Отдельное внимание уделено авторской системе символов Александра Дубовика, в частности образу "букета", который стал одним из ключевых мотивов его искусства.

Выставка "Мерцающие связи. Украинская живопись на грани 90-х и сейчас"

Дата: 3 июля - 2 августа.

Стоимость билетов: 100-450 грн.

Адрес: Мистецький арсенал, ул. Ивана Мазепы, 28-30, Киев.

В Мистецьком арсенале проходит выставка "Мерцающие связи. Украинская живопись на грани 90-х и сейчас", которая исследует взаимосвязь между разными поколениями украинских художников. Экспозиция объединяет произведения художников второй половины 1980-х – первой половины 1990-х годов и авторов последнего десятилетия. Проект предлагает взглянуть на живопись как на пространство диалога, где перекликаются художественные подходы, образы и способы осмысления украинской реальности. Выставка демонстрирует, как искусство разных эпох формирует общий культурный контекст и открывает новые смысловые связи между поколениями.

Serenata Romantic

Дата и время: 5 июля в 15:00.

Стоимость билетов: 350-400 грн.

Адрес: Национальная филармония Украины, Владимирский спуск, 2, Киев.

В Музыкальном салоне Национальной филармонии Украины состоится камерный концерт "Serenata Romantic". Для слушателей прозвучат произведения Антонио Вивальди, Раффаэле Калаче, Карло Муньера и Николы Пиовани в исполнении ансамбля гитары, бандуры, мандолины и мандолы. В программе сочетаются классические концерты, серенады, танцевальные композиции и известные мелодии из кино. На сцене выступят Андрей Остапенко, Елена Немеш, София Сивак, Галина Остапенко и Анна Лещенко, которые представят программу, полную лирических настроений, виртуозности и камерной атмосферы.

Арт-ретрит "Вкус момента"

Дата: 5 июля.

Стоимость участия: 400 грн.

Адрес: MODI Art&Wine Gallery, ул. Малая Житомирская, 17, Киев.

В MODI Art&Wine Gallery состоится арт-ретрит "Вкус момента", который объединит творчество, общение и отдых в уютной атмосфере. Участники смогут попробовать необычные техники рисования кофе и вином, пообщаться с единомышленниками и создать собственную художественную работу. Мероприятие не требует специальной подготовки и подойдет как для людей с творческим опытом, так и для тех, кто только знакомится с искусством. Ведущей ретрита станет художница и арт-терапевт Галина Онищук. В стоимость участия входят все необходимые материалы, а часть суммы предусмотрена как барный депозит на напитки и угощения.

Львовское танго

Дата: 5 июля в 18:00.

Стоимость билетов: 400 грн.

Адрес: Театр "Берегиня", ул. Ивана Миколайчука, 3Б, Киев.

В театре "Берегиня" покажут спектакль "Львовское танго" – щемящую комедию, основанную на историях реальных личностей львовской художественной среды первой половины ХХ века. В центре сюжета - судьбы композитора Богдана Весоловского, певицы Ирины Яросевич и участников группы "Ябцьо-джаз", чьи имена долгое время оставались малоизвестными из-за советской цензуры. Спектакль рассказывает о выборе между любовью и гражданской позицией на фоне борьбы за украинскую государственность. Особенностью постановки станет живое музыкальное сопровождение оркестра и исполнение известных танго и музыкальных произведений, связанных с героями этой истории.

4К-видеотур по музеям Ватикана

Дата и время: 5 июля в 19:00.

Стоимость участия: 100 грн.

Адрес: MODI Art&Wine Gallery, ул. Малая Житомирская, 17, Киев.

В MODI Art&Wine Gallery состоится 4К-видеотур по музеям Ватикана, который позволит посетителям совершить виртуальное путешествие по одним из самых известных музейных пространств мира. Благодаря большому экрану, высокому качеству изображения и естественному звуковому сопровождению гости смогут ознакомиться с коллекциями Ватиканских музеев, где хранятся шедевры живописи, скульптуры и исторические артефакты. После видеотура участников также будет ждать кино-концерт музыки Людовико Эйнауди. Во время мероприятия посетители смогут осмотреть выставки галереи и провести вечер в творческой атмосфере искусства и общения.

Kyiv Modern-Ballet. "Травиата"

Дата: 5 июля в 18:30.

Стоимость билетов: 200-1750 грн.

Адрес: МЦКМ, Аллея Героев Небесной Сотни, 1, Киев.

В МЦКМ состоятся показы балета "Травиата" в постановке театра Kyiv Modern-Ballet под руководством Раду Поклитару. Спектакль предлагает современное переосмысление известной истории на музыку Джузеппе Верди, сочетая классический сюжет с современной хореографией, видеодизайном и световыми эффектами. Через язык танца постановка раскрывает драму человеческих чувств и сложные взаимоотношения героев. Kyiv Modern-Ballet, один из самых известных украинских театров современной хореографии, известен своими экспериментальными постановками и новым взглядом на классические произведения, которые получили признание как в Украине, так и за ее пределами.

Карнавал

Дата: 5 июля.

Стоимость билетов: 250 грн.

Адрес: Киевская крепость, бульвар Леси Украинки, 12-14, Киев.

В Киевской крепости состоится концертная программа "Карнавал", вдохновленная атмосферой Венеции и ее знаменитыми праздничными традициями. Гостей ждет сочетание музыки, танца и сценического искусства, которое воссоздаст настроение венецианского карнавала. Центральной фигурой вечера станет композитор и певица Барбара Строцци, образ которой на сцене воплотит Елена Раевская. Мероприятие обещает подарить зрителям яркие эмоции, изысканную музыку и атмосферу одного из самых романтичных городов мира.