Кубковый матч "Полтава" - "Шахтер" не состоится
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Полтаве прошла предматчевое совещание в котором была решена судьба сегодняшнего поединка 1/4 финала Кубка Украины между ФК "Полтава" и "Шахтером", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".
Директор матча Александр Дегтярь отметил, что накануне Федерация футбола Украины запретила ФК "Полтава" проводить четвертьфинал Кубка Украины на стадионе "Локомотив". В свою очередь ФК "Полтава" приняла решение отказаться играть на другом стадионе.
Отметим, что "Шахтер" вернется в Киев. В связи с отменой матча "горняки" проведут командную тренировку.
Добавим, что таким образом сегодня состоится всего один поединок четвертьфинала Кубка - "Нефтяник-Укрнефть" - "Динамо".
Напомним, УПЛ запретила ФК "Полтава" провести домашний матч Кубка Украины с "Шахтером" .