Кубковий матч "Полтава" – "Шахтар" не відбудеться
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Полтаві пройшла передматчева нараду в якій була вирішена доля сьогоднішнього поєдинку 1/4 фіналу Кубку України між ФК "Полтава" і "Шахтарем", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "гірників".
Директор матчу Олександр Дегтяр зазначив, що напередодні Федерація футболу України заборонила ФК "Полтава" проводити чвертьфінал Кубка України на стадіоні "Локомотив". У свою чергу ФК "Полтава" прийняв рішення відмовитися грати на іншому стадіоні.
Зазначимо, що "Шахтар" повернеться до Києва. У зв'язку зі скасуванням матчу "гірники" проведуть командне тренування.
Додамо, що таким чином сьогодні відбудеться лише один поєдинок чвертьфіналу Кубка – "Нафтовик-Укрнафта" – "Динамо".
Нагадаємо, УПЛ заборонила ФК "Полтава" провести домашній матч Кубку України з "Шахтарем".