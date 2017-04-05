Кубковий матч "Полтава" – "Шахтар" не відбудеться

Директор матчу Олександр Дегтяр зазначив, що напередодні Федерація футболу України заборонила ФК "Полтава" проводити чвертьфінал Кубка України на стадіоні "Локомотив". У свою чергу ФК "Полтава" прийняв рішення відмовитися грати на іншому стадіоні.

Зазначимо, що "Шахтар" повернеться до Києва. У зв'язку зі скасуванням матчу "гірники" проведуть командне тренування.

Додамо, що таким чином сьогодні відбудеться лише один поєдинок чвертьфіналу Кубка – "Нафтовик-Укрнафта" – "Динамо".

Нагадаємо, УПЛ заборонила ФК "Полтава" провести домашній матч Кубку України з "Шахтарем".