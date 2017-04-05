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Кубковий матч "Полтава" – "Шахтар" не відбудеться

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Полтаві пройшла передматчева нараду в якій була вирішена доля сьогоднішнього поєдинку 1/4 фіналу Кубку України між ФК "Полтава" і "Шахтарем", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "гірників".

Директор матчу Олександр Дегтяр зазначив, що напередодні Федерація футболу України заборонила ФК "Полтава" проводити чвертьфінал Кубка України на стадіоні "Локомотив". У свою чергу ФК "Полтава" прийняв рішення відмовитися грати на іншому стадіоні.

Зазначимо, що "Шахтар" повернеться до Києва. У зв'язку зі скасуванням матчу "гірники" проведуть командне тренування.

Додамо, що таким чином сьогодні відбудеться лише один поєдинок чвертьфіналу Кубка – "Нафтовик-Укрнафта" – "Динамо".

Нагадаємо, УПЛ заборонила ФК "Полтава" провести домашній матч Кубку України з "Шахтарем".

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