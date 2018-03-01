Кубив оправдался за отсутствие председателя в ГПЗКУ

"ГПЗКУ", "Укрхимтрансаммиак", "Укрспирт" много месяцев живут без головы. Причина простая: мы, члены Комитета по назначениям руководителей особо важных государственных предприятий, не можем избрать их руководителей", - написал он.

Кубив объяснил, что причина задержки с назначениями заключается в нестабильности работы Комитета.

"Простой пример. Для любого заседания нужен кворум: не менее пяти членов с правом голоса. То есть не менее пяти министров в одной комнате. Я могу по пальцам одной руки пересчитать разы, когда заседания комитета проходили. Между тем конкурсы объявляются, кандидаты присылают резюме", - написал он.

Напомним, что ранее МЭРТ дважды переносил проведения второго этапа конкурса на замещение должности главы исполнительного органа ПАО "ГПЗКУ".



Сначала собеседования с кандидатами были запланированы на 31 января текущего года, но, как пояснили в МЭРТ, помешали их проведению "технические причины". 12 февраля конкурс должен был состояться во второй раз. Впрочем, его снова было перенесено на неопределенный срок.

"Дата собеседований кандидатов на замещение должности главы исполнительного органа ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" пока не известна", - сообщили в пресс-службе МЭРТ 13 февраля.

Отметим, что во второй тур конкурса на избрание председателя ГПЗКУ прошло 5 из 14 кандидатов. О ком именно идет речь, официально в МЭРТ не сообщают. Однако, по данным отдельных СМИ, во второй тур прошли бывший и.о. председателя ГПЗКУ Дмитрий Гавриш и депутат Киевсовета Антон Дрепин. Ни один из них в сфере продажи зерна ранее не работал.

Добавим, что Гавриш на должность и. о. председателя ГПЗКУ был назначен в сентябре 2017 года и уже 11 января 2018 года он был уволен "по собственному желанию". На следующий день правительство назначило нового и.о. председателя правления ГПЗКУ. Ею стала экс-менеджер предприятия Бахматюка - Ирина Марченко. Интересно, что назначение нового и.о. инициировал заместитель министра агрополитики Мартинюк.

По информации источников УНН, до назначения легитимного руководителя ГПЗКУ, перед Марченко, кроме налаживания отношений с китайскими кредиторами корпорации, стоять все те же задачи, что и перед ее предшественником Гавришем.

Вероятно, речь идет о дальнейшем выводе активов из ГПЗКУ.

На сегодня корпорацию уже лишили прав собственности на 19 комбинатов и элеваторов, чем нарушили условия кредитного договора с Китаем (речь идет о кредите в полтора миллиарда гривен, который Украина под госгарантии получила в 2012 году).

С просьбой прокомментировать ситуацию, УНН обратился в Посольство КНР в Украине. Ожидается ответ на запрос.