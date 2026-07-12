Куба второй раз за неделю осталась без света из-за сбоя в энергосистеме
Киев • УНН
На Кубе второй раз за неделю произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее почти 10 миллионов человек. Причиной стали колебания параметров после сбоя на линии электропередачи.
На Кубе второй раз за неделю произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее островное государство с населением почти 10 миллионов человек. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
В государственной электроэнергетической компании Кубы сообщили, что причиной аварии стали "колебания параметров" после сбоя на линии электропередачи между провинциями Санта-Клара и Санкти-Спиритус. Власти уже начали постепенное восстановление электроснабжения в отдельных районах.
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Энергосистема страны остается уязвимой из-за изношенной инфраструктуры, нехватки технического обслуживания и дефицита топлива. Некоторые кубинские электростанции эксплуатируются более 30 лет.
Власти заявляют об энергетическом кризисе
Это была еще одна очень сложная неделя под влиянием энергетической блокады: два отключения Национальной электрической системы, почти полное отсутствие топлива для работы электростанций и несколько энергоблоков, выведенных из эксплуатации
Это уже второй масштабный сбой за последние несколько дней. Предыдущее отключение, которое произошло в понедельник, также затронуло почти все население страны, после чего электроснабжение восстанавливали постепенно.
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