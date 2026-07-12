Куба второй раз за неделю осталась без света из-за сбоя в энергосистеме

На Кубе второй раз за неделю произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее островное государство с населением почти 10 миллионов человек. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

В государственной электроэнергетической компании Кубы сообщили, что причиной аварии стали "колебания параметров" после сбоя на линии электропередачи между провинциями Санта-Клара и Санкти-Спиритус. Власти уже начали постепенное восстановление электроснабжения в отдельных районах.

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Энергосистема страны остается уязвимой из-за изношенной инфраструктуры, нехватки технического обслуживания и дефицита топлива. Некоторые кубинские электростанции эксплуатируются более 30 лет.

Это была еще одна очень сложная неделя под влиянием энергетической блокады: два отключения Национальной электрической системы, почти полное отсутствие топлива для работы электростанций и несколько энергоблоков, выведенных из эксплуатации