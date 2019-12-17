КСУ сегодня опубликует решение о назначении Президентом глав ГБР и НАБУ

"Текст решения будет опубликован сегодня на сайте", - сказали в пресс-службе.

Напомним, Большая палата КС Украины продолжит рассмотрение дела о полномочиях Президента в части образования регуляторных органов и кадровых назначений в НАБУ и ГБР.

Как сообщалось, 3 сентября Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит Президенту образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.