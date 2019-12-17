КСУ сьогодні опублікує рішення щодо призначення Президентом голів ДБР та НАБУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Конституційний суд України сьогодні опублікує рішення щодо повноважень Президента України про призначення керівників в Національному бюро розслідувань України та Державному бюро розслідувань. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.

"Текст рішення буде опубліковано сьогодні на сайті", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, Велика палата КС України продовжить розгляд справи про повноваження Президента в частині утворення регуляторних органів та кадрових призначень в НАБУ і ДБР.

Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить Президенту утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань.

Українські Національні Новини

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