КСУ проверит конституционность постановления о санкциях против телеканалов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Группа народных депутатов обратилась в Конституционный суд Украины с просьбой проверить на соответствие Конституции парламентского постановления о санкциях против ряда телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба КСУ, передает УНН.
"2 ноября 2018 года в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады Украины "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) "от 4 октября 2018 года №2589-VIII", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла постановление №9157 об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). В частности, предлагается ввести санкции в отношении телеканалов "112 Украина" и "NEWSONE" и еще ряда СМИ.