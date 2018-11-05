КСУ перевірить конституційність постанови щодо санкцій проти телеканалів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Група народних депутатів звернулась до Конституційного суду України з проханням перевірити відповідність Конституції парламентської постанови про санкції проти низки телеканалів. Про це повідомляє прес-служба КСУ, передає УНН.
“2 листопада 2018 року до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Верховної Ради України „Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“ від 4 жовтня 2018 року № 2589—VIII”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада схвалила постанову № 9157 про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Зокрема, пропонується запровадити санкції щодо телеканалів “112 Україна” та “NEWSONE” та ще ряду ЗМІ.