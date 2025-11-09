Крупная солнечная вспышка, обращенная к Земле, вызвала корональный выброс массы

В воскресенье на Солнце была зафиксирована сильная вспышка, направленная в сторону Земли. Космическое агентство предупредило о мощной солнечной буре. Передает УНН со ссылкой на Space Weather Prediction Center NOAA и ESA.

Детали

На Солнце произошла большая продолжительная вспышка интенсивностью X1,7.

Активная область 4274, расположенная вблизи центрального диска, вызвала вспышку магнитудой X1.7 (R3 Сильный по шкале NOAA) примерно в 09:07:35 UTC. Вспышка сопровождалась несколькими отдельными радиолучами и всплесками, что характерно для вспышек такой величины. - сообщил Space Weather Prediction Center NOAA.

По официальному сообщению, следующий анализ любых потенциальных выбросов коронального излучения (CME) будет проведен, когда появятся изображения.

Мощная геомагнитная буря

Космическое агентство ЕКА (European Space Agency, ESA) ранее выпустило предупреждение после обнаружения мощной солнечной бури, которая обрушилась на Землю рано утром в воскресенье, 1 июня.

Явление достигло уровня G4 по шкале геомагнитных бурь и может оказать серьезное влияние на различные объекты инфраструктуры по всему миру.

В настоящее время синоптики продолжают следить за ситуацией на наличие дополнительных вспышек и потенциальной активности CME.



Напомним

Астрономы зафиксировали ярчайшую вспышку в истории, произошедшую в результате поглощения звезды сверхмассивной черной дырой. Это событие, яркостью в 10 триллионов Солнц, произошло в 11 миллиардах световых лет от Земли.

