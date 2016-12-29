Кропивницкий не будет салютовать в новогоднюю ночь

"Городская власть не готовит никаких салютов, будут ли люди пускать салюты - это вопрос к совести каждого. Городская власть не планирует никаких огненных шоу, салютов, фейерверков и ничего такого. Все понимают, что это нельзя делать сейчас. В предыдущие годы город салютовал, но уже давно выходит, от начала АТО на востоке Украины этого не было ни разу", - сообщили в пресс-службе.