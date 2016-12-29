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Кропивницький не салютуватиме у новорічну ніч

Кропивницький не салютуватиме у новорічну ніч

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. У ніч з 31 грудня на 1 січня Кропивницький не салютуватиме через неспокійну обстановку в Україні. Про це кореспонденту УНН повідомили в Кіровоградській міській раді.

“Міська влада не готує ніяких салютів, чи будуть люди пускати салюти — то це питання до сумління кожного. Міська влада не планує жодних вогняних шоу, салютів, феєрверків і нічого такого. Всі розуміють, що це не можна робити зараз. В попередні роки місто салютувало, але вже давно виходить, від початку АТО на сході України цього не було ні разу”, — повідомили у прес-службі.

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