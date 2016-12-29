Кропивницький не салютуватиме у новорічну ніч

“Міська влада не готує ніяких салютів, чи будуть люди пускати салюти — то це питання до сумління кожного. Міська влада не планує жодних вогняних шоу, салютів, феєрверків і нічого такого. Всі розуміють, що це не можна робити зараз. В попередні роки місто салютувало, але вже давно виходить, від початку АТО на сході України цього не було ні разу”, — повідомили у прес-службі.