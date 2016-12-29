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"Кривбасс" завершил год победой над "Волыньбаскетом"

"Кривбасс" завершил год победой над "Волыньбаскетом"

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. В последнем поединке календарного года Суперлиги Пари-Матч "Кривбасс" на своем паркете нанес второе подряд поражение "Волыньбаскету", сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Рывок в 9:0 от криворожан превратил гостей отстающих. Справиться с этим до конца четверти лучане не смогли. "Кривбасс" выиграл четверть в 8 очков. Хозяева в начале второй четверти продолжили контролировать ход игры. Преимущество увеличилось до 12 очков, однако на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Кривбасса".

На следующую 20-минутку хозяевам фактически приходилось начинать все сначала. Однако окончательно сломать сопротивление неуступчивого аутсайдера у претендента на медали не получалось. Небольшое преимущество после трехочкового Мальчевского лучане достаточно быстро нивелировали. И лишь на последних минутах третьей четверти хозяевам удалось уйти в отрыв - 11: 2. На заключительную четверть они имели 13 очков преимущества.

Хозяева не позволяли больше истощенномистощенному сопернику выравнивать ситуацию. Больше всего приложил к этому усилия Мальчевский, добавив 10 очков в общий результат - 81:65.

Результативные игроки встречи:

"Кривбасс": Бояркин - 20 очков, 5 подборов, 11 передач, 3 перехвата; Мальчевский - 19 очков, 7 подборов, 2 перехвата.

"Волыньбаскет": Герасимчук - 19 очков, 5 подборов, 5 передач, 1 перехват.

Примечательно, что вчера команды встретились между собой и победителем вышел БК "Кривбасс".

Напомним, что 14-победа в сезоне позволила "Кривбасса" завершить год на четвертом месте, опередив одесскую "АГНИ".

Добавим также, следующий поединок "Кривбасс" сыграет дома 15 января против "Николаева". "Волыньбаскет" 26 января соперничать в Черкассах.

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