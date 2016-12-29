"Кривбас" завершив рік перемогою над "Волиньбаскетом"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В останньому поєдинку календарного року Суперліги Парі-Матч “Кривбас” на власному паркеті завдав другої підряд поразки “Волиньбаскету”, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Ривок у 9:0 від криворіжців перетворив гостей на тих, хто відстає. Справитися з цим до кінця чверті лучани не змогли. “Кривбас” виграв чверть в 8 очок. Господарі на початку другої чверті продовжили контролювати хід гри. Перевага збільшилася до 12 очок, проте на перерву команди пішли за мінімальної переваги “Кривбасу”.
На наступну 20-хвилинку господарям фактично доводилося починати все спочатку. Однак остаточно зламати спротив непоступливого аутсайдера в претендента на медалі не виходило. Невелику перевагу після триочкового Мальчевського лучани досить швидко нівелювали. І лише на останніх хвилинах третьої чверті господарям вдалося піти в відрив — 11:2. На заключну чверть вони мали 13 очок переваги.
Господарі не дозволяли більше виснаженому супернику вирівнювати ситуацію. Найбільше доклав до цього зусиль Мальчевський, додавши 10 очок до загального результату — 81:65.
Найрезультативніші гравці зустрічі:
“Кривбас”: Бояркін — 20 очок, 5 підбирань, 11 передач, 3 перехоплення; Мальчевський — 19 очок, 7 підбирань, 2 перехоплення.
“Волиньбаскет”: Герасимчук — 19 очок, 5 підбирань, 5 передач, 1 перехоплення.
Примітно, що вчора команди також зустрілися між собою і переможцем вийшов БК “Кривбас”.
Нагадаємо, що 14-перемога в сезоні дозволила “Кривбасу” завершити рік на четвертому місці, випередивши одеську “БІПу”.
Додамо також, наступний поєдинок “Кривбас” зіграє вдома 15 січня проти “Миколаєва”. “Волиньбаскет” 26 січня суперничатиме в Черкасах.