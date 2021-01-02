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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 56364 просмотра

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Криштиану Роналду набрал 250 млн подписчиков в Instagram

Киев • УНН

 • 32271 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Нападающий туринского “Ювентуса” и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал 250 млн подписчиков в социальной сети Instagram, пишет УНН

Криштиану Роналду набрал 250 млн подписчиков в Instagram

В данный момент это самый большой показатель среди пользователей Instagram во всем мире — больше только у аккаунта Instagram (382 млн подписчиков).

Также одними из самых популярных в Instagram являются страницы певицы Арианны Гранде и актера Дуэйна “Скалы” Джонсона.

При этом рекорды по скорости набора миллиона подписчиков принадлежат американской актрисе Дженифер Энистон и британскому телеведущему, сэру Дэвиду Аттенборо.

Украинские Национальные Новости

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