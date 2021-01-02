Криштиану Роналду набрал 250 млн подписчиков в Instagram
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Нападающий туринского “Ювентуса” и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал 250 млн подписчиков в социальной сети Instagram, пишет УНН.
В данный момент это самый большой показатель среди пользователей Instagram во всем мире — больше только у аккаунта Instagram (382 млн подписчиков).
Также одними из самых популярных в Instagram являются страницы певицы Арианны Гранде и актера Дуэйна “Скалы” Джонсона.
При этом рекорды по скорости набора миллиона подписчиков принадлежат американской актрисе Дженифер Энистон и британскому телеведущему, сэру Дэвиду Аттенборо.