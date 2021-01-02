Кріштіану Роналду набрав 250 млн підписників в Instagram
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Нападаючий туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду набрав 250 млн передплатників в соціальній мережі Instagram, пише УНН.
В даний момент це найбільший показник серед користувачів Instagram у всьому світі - більше тільки в аккаунта Instagram (382 млн підписників).
Також одними з найпопулярніших в Instagram є сторінки співачки Аріани Гранде і актора Дуейна "Скелі" Джонсона.
При цьому рекорди за швидкістю набору мільйона передплатників належать американській актрисі Дженіфер Еністон та британському телеведучому, серу Девіду Аттенборо.