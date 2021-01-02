Кріштіану Роналду набрав 250 млн підписників в Instagram

В даний момент це найбільший показник серед користувачів Instagram у всьому світі - більше тільки в аккаунта Instagram (382 млн підписників).

Також одними з найпопулярніших в Instagram є сторінки співачки Аріани Гранде і актора Дуейна "Скелі" Джонсона.

При цьому рекорди за швидкістю набору мільйона передплатників належать американській актрисі Дженіфер Еністон та британському телеведучому, серу Девіду Аттенборо.