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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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13:57 • 5348 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

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Кріштіану Роналду набрав 250 млн підписників в Instagram

Київ • УНН

 • 32271 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Нападаючий туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду набрав 250 млн передплатників в соціальній мережі Instagram, пише УНН.

Кріштіану Роналду набрав 250 млн підписників в Instagram

В даний момент це найбільший показник серед користувачів Instagram у всьому світі - більше тільки в аккаунта Instagram (382 млн підписників).

Також одними з найпопулярніших в Instagram є сторінки співачки Аріани Гранде і актора Дуейна "Скелі" Джонсона.

При цьому рекорди за швидкістю набору мільйона передплатників належать американській актрисі Дженіфер Еністон та британському телеведучому, серу Девіду Аттенборо.

Українські Національні Новини

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