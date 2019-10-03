Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова снова прооперировали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Освобожденному с российской заключения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову сделали еще одну операцию. Об этом на своей странице в Facebook написала его дочь Элеонора, пишет УНН.
"Для папы сейчас действительно сложный процесс реабилитации. Но я уверена, что и эти испытания мы пройдем. У папы очередная операция - стентирование сосудов", - сообщила дочь.
Напомним, что Бекиров принимал участие в массовых акциях против оккупации Крыма Россией.
Российские власти арестовали Бакирова в декабре 2018 года, когда он приехал на полуостров навестить свою мать. Он содержался в СИЗО-1 в Симферополе и его обвиняли, что он якобы передал таксисту рюкзак с 14 килограммами взрывчатки. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности. 7 сентября 2019 года Бекиров вернулся в Украину при обмене удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией.
Как сообщал УНН, освобожденному из российской заключения Эдему Бекирову сделали тяжелую операцию.