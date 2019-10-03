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Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова снова прооперировали

Киев • УНН

 • 11138 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Освобожденному с российской заключения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову сделали еще одну операцию. Об этом на своей странице в Facebook написала его дочь Элеонора, пишет УНН.

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова снова прооперировали

"Для папы сейчас действительно сложный процесс реабилитации. Но я уверена, что и эти испытания мы пройдем. У папы очередная операция - стентирование сосудов", - сообщила дочь.

Напомним, что Бекиров принимал участие в массовых акциях против оккупации Крыма Россией.

Российские власти арестовали Бакирова в декабре 2018 года, когда он приехал на полуостров навестить свою мать. Он содержался в СИЗО-1 в Симферополе и его обвиняли, что он якобы передал таксисту рюкзак с 14 килограммами взрывчатки. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности. 7 сентября 2019 года Бекиров вернулся в Украину при обмене удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией.

Как сообщал УНН, освобожденному из российской заключения Эдему Бекирову сделали тяжелую операцию.

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