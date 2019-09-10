Бекірову зробили важку операцію – Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Звільненому з російського ув'язнення Едему Бекірову зробили сьогодні важку операцію, а інший звільнений Олег Сенцов від лікування відмовився. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
За її словами, Олег Сенцов від лікування у лікарні відмовився і натомість попросив покласти туди його матір.
"Пан Олег відмовився. Він безумовно був у лікарні. Потім сказав мені: "Я дуже здоровий і хочу, щоб потрапила до лікарні моя матуся, тому що це найдорожча моя людина". Пані Людмила (Сенцова - ред.) вже перебуває у Феофанії", - сказала Денісова.
Вона також повідомила, що Роман Сущенко здає аналізи та робить обстеження. Всі інші звільнені українці перебувають у лікарні.
"Сьогодні зробили дуже важку операцію пану Бекірову (Едем Бекіров – ред.). Близько години тому вона завершилась. Вона дуже молимося, щоб він одужав після цієї операції", - сказала Омбудсмен, підкресливши, що всі звільнені політв’язні перебувають під наглядом лікарів.
Щодо звільнених військовополонених моряків, то вони, за її словами, перебувають у військовому госпіталі, де проходять обстеження.
Нагадаємо, раніше головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів розповідав, що стан здоров’я 8 звільнених українців різний, але вкрай важких серед них немає.
Нагадаємо, 7 вересня в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які утримувалися в РФ, в рамках обміну Україна і РФ утримуваними особами.
Після цього 35 звільнених з Росії українців помістили у "Феофанію" на медогляд і реабілітацію.