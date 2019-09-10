Бекірову зробили важку операцію – Омбудсмен

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Звільненому з російського ув'язнення Едему Бекірову зробили сьогодні важку операцію, а інший звільнений Олег Сенцов від лікування відмовився. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.