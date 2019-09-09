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Головний лікар "Феофанії" розповів про стан здоров’я восьми звільнених українців

Київ • УНН

 • 14308 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Стан здоров’я 8 звільнених українців, які перебувають у клінічній лікарні "Феофанія", різний, але вкрай важких серед них немає. Про це повідомив журналістам головний лікар Ігор Семенів, передає УНН.

Лікар наголосив на важливості саме психологічної реабілітації звільнених.

"На перший план сьогодні виступає психологічна реабілітація. Їм згадувати про кожен день перебування в полоні, у в’язниці дуже складно, важко і боляче. Ми стараємося відволікти їх. Наші психотерапевти, психіатри кожного проконсультували", - розповів лікар.

Водночас, він додав, що немає вкрай важких станів, хоча хтось почувається краще, а хтось – гірше.

"Можу сказати, що вкрай важких немає, немає невідкладних станів. Є дехто в доброму чи задовільному стані, дехто у не зовсім задовільному стані і буде потребувати більш інтенсивного лікування. Одне ми можемо сказати: вкрай важких немає. Є ті, хто потребують реанімаційних заходів, лікування у відділеннях інтенсивної терапії", - пояснив лікар.

Нагадаємо, 7 вересня в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які утримувалися в РФ, в рамках обміну Україна і РФ утримуваними особами.

35 звільнених з Росії українців проходять медичний огляд і реабілітацію в Феофанії.

Українські Національні Новини

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