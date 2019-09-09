Главврач "Феофании" рассказал о состоянии здоровья восьми освобожденных украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Состояние здоровья 8 освобожденных украинцев, находящихся в клинической больнице "Феофания", разное, но крайне тяжелых среди них нет. Об этом сообщил журналистам главный врач Игорь Семенив, передает УНН.
Врач подчеркнул важность именно психологической реабилитации освобожденных.
"На первый план сегодня выступает психологическая реабилитация. Им вспоминать о каждом дне пребывания в плену, в тюрьме очень сложно, трудно и больно. Мы стараемся отвлечь их. Наши психотерапевты, психиатры каждого проконсультировали", - рассказал врач.
Вместе с тем, он добавил, что нет крайне тяжелых состояний, хотя кто-то чувствует себя лучше, а кто-то - хуже.
"Могу сказать, что крайне тяжелых нет, нет неотложных состояний. Есть некоторые в хорошем или удовлетворительном состоянии, некоторые в не совсем удовлетворительном состоянии и потребует более интенсивного лечения. Одно мы можем сказать: крайне тяжелых нет. Есть те, кто нуждаются в реанимационных мероприятий, лечении в отделениях интенсивной терапии", - пояснил врач.
Напомним, 7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.
35 освобожденных из России украинцев проходят медицинский осмотр и реабилитацию в Феофании.