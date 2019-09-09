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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 87676 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114935 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106691 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113314 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121074 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148920 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149123 просмотра

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Главврач "Феофании" рассказал о состоянии здоровья восьми освобожденных украинцев

Главврач "Феофании" рассказал о состоянии здоровья восьми освобожденных украинцев

Киев  •  УНН

 • 14300 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Состояние здоровья 8 освобожденных украинцев, находящихся в клинической больнице "Феофания", разное, но крайне тяжелых среди них нет. Об этом сообщил журналистам главный врач Игорь Семенив, передает УНН.

Врач подчеркнул важность именно психологической реабилитации освобожденных.

"На первый план сегодня выступает психологическая реабилитация. Им вспоминать о каждом дне пребывания в плену, в тюрьме очень сложно, трудно и больно. Мы стараемся отвлечь их. Наши психотерапевты, психиатры каждого проконсультировали", - рассказал врач.

Вместе с тем, он добавил, что нет крайне тяжелых состояний, хотя кто-то чувствует себя лучше, а кто-то - хуже.

"Могу сказать, что крайне тяжелых нет, нет неотложных состояний. Есть некоторые в хорошем или удовлетворительном состоянии, некоторые в не совсем удовлетворительном состоянии и потребует более интенсивного лечения. Одно мы можем сказать: крайне тяжелых нет. Есть те, кто нуждаются в реанимационных мероприятий, лечении в отделениях интенсивной терапии", - пояснил врач.

Напомним, 7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.

35 освобожденных из России украинцев проходят медицинский осмотр и реабилитацию в Феофании.

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