Бекирову сделали тяжелую операцию – Омбудсмен

По ее словам, Олег Сенцов от лечения в больнице отказался и вместо этого попросил положить туда его мать.

"Господин Олег отказался. Он безусловно был в больнице. Потом сказал мне: "Я здоров и хочу, чтобы попала в больницу моя мама, потому что это самая дорогая мой человек". Людмила (Сенцова - ред.) уже находится в Феофании", - сказала Денисова.

Она также сообщила, что Роман Сущенко сдает анализы и делает обследования. Все остальные освобожденные украинцы находятся в больнице.

"Сегодня сделали очень тяжелую операцию господину Бекирову (Эдем Бекиров - ред.). Около часа назад она завершилась. Она очень молимся, чтобы он выздоровел после этой операции", - сказала Омбудсмен, подчеркнув, что все освобожденные политзаключенные находятся под наблюдением врачей.

Что касается освобожденных военнопленных моряков, то они, по ее словам, находятся в военном госпитале, где проходят обследование.

Напомним, ранее главный врач "Феофании" Игорь Семенов рассказывал, что состояние здоровья 8 освобожденных украинцев разное, но крайне тяжелых среди них нет.

Напомним, 7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами.

После этого 35 освобожденных из России украинцев поместили в "Феофании" на медосмотр и реабилитацию.