Крымскотатарская журналистка обжалует в ЕСПЧ открытое против нее в Крыму дело
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Журналистка крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека возбужденное против нее уголовное дело в аннексированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Конечно же, этим делом будет заниматься Эмиль Курбединов (адвокат Гульсум Халиловой - ред.), мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека", - сказала журналистка.
Она подчеркнула, что считает уголовное дело политически мотивированным.
"Надо же сказать, что крымские татары участвуют в каких-то бандформированиях, надо же сфальсифицировать больше уголовных дел по коренному народу Крыма, который проявляет свою гражданскую проукраинскую позицию. Я не вступала ни в какие батальоны, я работала полевым журналистом", - добавила Халилова.
Напомним, 1 августа стало известно, что "крымское управление" ФСБ России возбудило уголовное дело против журналистки крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халиловой по статье 208 Уголовного кодекса России ("Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства").