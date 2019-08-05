Кримськотатарська журналістка оскаржить в ЄСПЛ відкриту проти неї в Криму справу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Журналістка кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілова має намір оскаржувати в Європейському суді з прав людини порушення проти неї кримінальної справи в анексованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
"Звичайно ж, цією справою буде займатися Еміль Курбедінов (адвокат Гульсум Халілової – ред.), ми будемо подавати скаргу до Європейського суду з прав людини", – сказала журналістка.
Вона наголосила, що вважає кримінальну справу політично мотивованою.
"Треба ж оголосити, що кримські татари беруть участь в якихось бандформуваннях, треба ж сфальсифікувати більше кримінальних справ щодо корінного народу Криму, який проявляє свою громадянську проукраїнську позицію. Я не вступала ні в які батальйони, я працювала польовим журналістом", – додала Халілова.
Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що "кримське управління" ФСБ Росії порушило кримінальну справу проти журналістки кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілової за статтею 208 Кримінального кодексу Росії ( "Участь в збройному формуванні на території іноземної держави").