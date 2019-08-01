"Суд" в окупованому Криму заочно заарештував журналістку ATR

"12 липня 2019 року "суддя Київського районного суду" Криму Денис Діденко заочно розглянув клопотання слідчого ФСБ Куцого О.В. і обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту для журналістки, з моменту затримання її на території Росії або в разі екстрадиції Халілової в РФ. Журналістці окупаційна влада Криму інкримінує ст. 208 ч.2 КК РФ (участь в незаконному збройному формуванні). Інформація про це є на сайті "Київського районного суду", - йдеться в повідомленні правозахисників.

За інформацією на сайті "Верховного суду" Криму 1 серпня 2019 року "суддя" Юрій Гриценко залишив в силі рішення суду першої інстанції, сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше суд в Москві призначив штрафи 11 кримським татарам, затриманим на Красній площі.