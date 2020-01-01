Крымскому журналисту Гайворонскому запретили въезд в Россию, он уже в Киеве

По словам Гайворонского, 1 января он поселился в хостеле в украинской столице. Ему в этом помог председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Гайворонский рассказал, что в течение девяти дней находился в "тюрьме для иностранцев" в Краснодарском крае. После вмешательства исполняющего обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, российского политолога Игоря Эйдмана и помощника премьер-министра Украины Гайворонского освободили и в сопровождении приставов доставили к российско-украинской границе, а именно к пункту пропуска "Чертково" (напротив украинского пункта пропуска" Меловое").

"Выдворял меня сотрудник ФСБ и он же мне поставил запрет въезда в Россию. Он пытался отобрать у меня сим-карту. Когда я попал в Украину, все было хорошо, правильно: наши ребята встретили. С помощью Малышевского мы решили вопрос. Я добрался в Бахмут, друзья мне сняли отель в сутки. в отеле мне вымыли все вещи, привели в порядок. Потом купили билет на поезд в Киев", - заявил Гайворонский.

Гайворонский отметил, что планирует сотрудничать с украинскими СМИ, так как имеет "грандиозный объем информации, знаний, практических навыков" по ситуации в Крыму и России.

Напомним, подконтрольный России Ялтинский городской суд принял решение депортировать ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского "с территории России".