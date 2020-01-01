Кримському журналісту Гайворонському заборонили в'їзд в Росію, він уже в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Висланий з Росії в Україну ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський прибув до Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
За словами Гайворонського, 1 січня він оселився в хостелі в українській столиці. Йому в цьому допоміг голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Гайворонський розповів, що протягом дев'яти днів перебував у "в'язниці для іноземців" у Краснодарському краї Росії. Після втручання виконувача обов'язків генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, російського політолога Ігоря Ейдмана і помічника прем'єр-міністра України, Гайворонського звільнили і в супроводі приставів доставили до російсько-українського кордону, а саме до пункту пропуску "Чертково" (навпроти українського пункту пропуску "Мілове").
"Видворяв мене співробітник ФСБ і він же мені поставив заборону в'їзду в Росію. Він намагався відібрати у мене сім-карту. Коли я потрапив в Україну все було добре, правильно: наші хлопці зустріли. За допомогою Малишевського ми вирішили питання. Я дістався в Бахмут, друзі мені зняли готель на добу. В готелі мені випрали всі речі, привели в порядок. Потім купили квиток на поїзд до Києва", – заявив Гайворонський.
Гайворонський зазначив, що планує співпрацювати з українськими ЗМІ, так як має "грандіозний обсяг інформації, знань, практичних навичок" із ситуації в Криму і Росії.
Нагадаємо, підконтрольний Росії Ялтинський міський суд прийняв рішення депортувати ялтинського активіста, блогера і журналіста Євгена Гайворонського "з території Росії".