Крымская ассоциация футбола присоединилась к борьбе с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Ассоциация футбола АР Крым поддержала инициативу УАФ и присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинской ассоциации футбола.
Так, крымская ассоциация футбола создала координационный штаб. Он будет помогать ветеранам крымского футбола, которые сейчас проживают на территории Херсонской области и нуждаются в поддержке и защите на период действия карантина.
"Каждый ветеран футбола АР Крым и Херсонской области, требующий неотложной помощи в доставке продуктов питания, лекарств и т.д., может обращаться к этому штабу", - пишут в УАФ.
В ассоциации напомнили, что инициативу УАФ по поддержке ветеранов футбола поддержали также в Черниговской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской и Тернопольской областных ассоциациях, а также в Ассоциации ветеранов футбола Украины.
Как сообщалось в УНН, ветеранам футбола будут предоставлять лекарства, продукты и транспорт.
Также напомним, тренеры украинского футбола и сотрудники УАФ отказываются от части зарплат: средства направят на борьбу с коронавирусом.