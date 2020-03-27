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Кримська асоціація футболу долучилася до боротьби з коронавірусом

Кримська асоціація футболу долучилася до боротьби з коронавірусом

Київ • УНН

 • 10044 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Асоціація футболу АР Крим підтримала ініціативу УАФ та долучилася до боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Української асоціації футболу.

Так, кримська асоціація футболу створила координаційний штаб. Він допомагатиме ветеранам кримського футболу, які зараз проживають на території Херсонської області та потребують підтримки й захисту на період дії карантину.

"Кожен ветеран футболу АР Крим та Херсонщини, який потребує невідкладної допомоги в доставці продуктів харчування, ліків тощо, може звертатися до цього штабу", - пишуть в УАФ.

В асоціації нагадали, що ініціативу УАФ щодо підтримки ветеранів футболу підтримали також у Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській та Тернопільській обласних асоціаціях, а також в Асоціації ветеранів футболу України.

Як повідомлялося в УНН, ветеранам футболу надаватимуть ліки, продукти і транспорт.

Також нагадаємо, тренери українського футболу і співробітники УАФ відмовляються від частини зарплат: кошти направлять на боротьбу з коронавірусом.

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