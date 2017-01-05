Уголовное дело в связи с берлинским терактом возбудили в Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в связи с террористическим актом в Берлине относительно неизвестных лиц, которые могли контактировать с организатором нападения на рождественскую ярмарку в столице Германии, передает УНН со ссылкой на DW.
Неизвестные могли контактировать с берлинским террористом с территории Швейцарии, считают в Генпрокуратуре страны. Об этом в среду, 4 января, заявили в ведомстве.
Сообщается, что расследование проводится на основании информации, полученной от правоохранительных органов других стран по нападению в Берлине 19 декабря, унесшего жизни 12-ти человек.
Швейцарские следователи проверяют возможные нарушения закона, запрещающего террористические организации "Исламское государство" и "Аль-Каида" на территории Швейцарии, а также нарушение запрета на поддержку криминальных организаций.
Генпрокуратура Швейцарии тесно сотрудничает с полицией и иностранными правоохранительными органами. Другие подробности не приводятся.
Также вчера прокуратура Бельгии сообщила, что уроженец Туниса Анис Амри, совершивший теракт в Берлине, бежал из Германии в Италию через Нидерланды, Бельгию и Францию.
Напомним, полиция ФРГ провела обыск в доме 26-летнего выходца из Туниса, который, вероятно, знал подозреваемого в совершении теракта Аниса Амри с конца 2015 года и был с ним в контакте незадолго до теракта.