Кримінальну справу у зв'язку з берлінським терактом порушили в Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Генеральна прокуратура Швейцарії порушила кримінальну справу у зв’язку з терористичним актом у Берліні щодо невідомих осіб, які могли контактувати з організатором нападу на різдвяний ярмарок у столиці Німеччини, передає УНН з посиланням на DW.
Невідомі могли контактувати з берлінським терористом з території Швейцарії, вважають у генпрокуратурі країни. Про це у середу, 4 січня, заявили у відомстві.
Повідомляється, що розслідування проводиться на підставі інформації, отриманої від правоохоронців інших країн щодо нападу в Берліні 19 грудня, який забрав життя 12-ти осіб.
Швейцарські слідчі перевіряють можливі порушення закону, що забороняє терористичні організації “Ісламська держава” та “Аль-Каїда” на території Швейцарії, а також порушення заборони на підтримку кримінальних організацій.
Генпрокуратура Швейцарії тісно співпрацює з поліцією та іноземними правоохоронними органами. Інші подробиці не наводяться.
Також вчора прокуратура Бельгії повідомила, що уродженець Тунісу Аніс Амрі, який вчинив теракт у Берліні, втік з Німеччини в Італію через Нідерланди, Бельгію та Францію.
Нагадаємо, поліція ФРН провела обшук в будинку 26-річного вихідця з Тунісу, який, імовірно, знав підозрюваного в скоєнні теракту Аніса Амрі з кінця 2015 року і був з ним в контакті незадовго до теракту.