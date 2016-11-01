Уголовное производство открыли по факту гибели людей в результате пожара в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели трех человек в результате пожара в Винницкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.
Так, около 15.30 в Гайсинский отдел полиции поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Мыткив.
Во время тушения пожара в доме были обнаружены мертвыми 43-летний мужчина, его 67-летняя мать и 10-месячный сын. Они отравились угарным газом. Еще один 3-летний сын погибшего, который также находился в доме, успел выбежать на улицу.
По факту дела открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство).
По предварительным данным следствия, пожар в доме возник в результате короткого замыкания удлинителя при эксплуатации электрических приборов.
Как сообщал УНН, во время пожара в Винницкой области погибли три человека, среди которых ребенок.