Уголовное производство открыли по факту гибели людей в результате пожара в Винницкой области

Так, около 15.30 в Гайсинский отдел полиции поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Мыткив.

Во время тушения пожара в доме были обнаружены мертвыми 43-летний мужчина, его 67-летняя мать и 10-месячный сын. Они отравились угарным газом. Еще один 3-летний сын погибшего, который также находился в доме, успел выбежать на улицу.

По факту дела открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

По предварительным данным следствия, пожар в доме возник в результате короткого замыкания удлинителя при эксплуатации электрических приборов.

Как сообщал УНН, во время пожара в Винницкой области погибли три человека, среди которых ребенок.