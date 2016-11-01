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15 марта, 19:03 • 114437 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164481 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136693 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129272 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112255 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105137 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101193 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уголовное производство открыли по факту гибели людей в результате пожара в Винницкой области

Уголовное производство открыли по факту гибели людей в результате пожара в Винницкой области

Киев • УНН

 • 7379 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели трех человек в результате пожара в Винницкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.

Так, около 15.30 в Гайсинский отдел полиции поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Мыткив.

Во время тушения пожара в доме были обнаружены мертвыми 43-летний мужчина, его 67-летняя мать и 10-месячный сын. Они отравились угарным газом. Еще один 3-летний сын погибшего, который также находился в доме, успел выбежать на улицу.

По факту дела открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

По предварительным данным следствия, пожар в доме возник в результате короткого замыкания удлинителя при эксплуатации электрических приборов.

Как сообщал УНН, во время пожара в Винницкой области погибли три человека, среди которых ребенок.

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