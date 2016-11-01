Кримінальне провадження відкрили за фактом загибелі людей внаслідок пожежі на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі трьох осіб внаслідок пожежі на Вінниччині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.
Так, близько 15.30 до Гайсинського відділу поліції надійшло повідомлення про загорання житлового будинку в селі Митків.
Під час гасіння пожежі у будинку були виявлені мертвими 43-річний чоловік, його 67-річна матір та 10-місячний син. Вони отруїлися чадним газом. Ще один 3-річний син загиблого, який також знаходився у будинку, встиг вибігти на вулицю.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (вбивство).
За попередніми даними слідства, пожежа у будинку виникла внаслідок короткого замикання подовжувача під час експлуатації електричних приладів.
Як повідомляв УНН, під час пожежі на Вінниччині загинуло троє людей, серед яких немовля.