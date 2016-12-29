Уголовное производство открыли по факту гибели четырех детей в результате пожара в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киеве правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели четырех детей во время пожара, который произошел в одном из домов столицы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Правоохранители установили, что в доме, который загорелся, проживала молодая семья. По предварительной информации, в то время внутри дома находились пять детей из разных семей. Четверо детей погибли в пожаре, а еще одна 13-летняя девочка успела спастись. Взрослых хозяев дома не было, несовершеннолетние оставались без присмотра. По словам соседей, возгорание произошло по неизвестным пока причинам.
Сведения о событии внесены в ЕРДР, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время работники полиции опрашивают свидетелей и очевидцев этого события и устанавливают причины возгорания дома.
Напомним, четверо детей погибли в результате пожара в Киеве.