Кримінальне провадження відкрили за фактом загибелі чотирьох дітей у пожежі в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі чотирьох дітей у пожежі, яка сталася в одному з будинків столиці. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Правоохоронці встановили, що в будинку, який загорівся, проживало молоде подружжя. За попередньою інформацією, на той час всередині оселі знаходилося п’ять дітей із різних родин. Четверо дітлахів загинули у пожежі, а ще одна 13-річна дівчинка встигла врятуватися. Дорослих господарів вдома не було, неповнолітні залишалися без нагляду. За словами сусідів, загоряння сталося з невідомих наразі причин.
Відомості про подію внесено до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
На даний час працівники поліції опитують свідків і очевидців цієї події та встановлюють причини займання помешкання.
Нагадаємо, четверо дітей загинуло внаслідок пожежі у Києві.