Крым: в Межводном стало больше российских военных
Киев • УНН
Российское военное присутствие в Межводном, Крым, усилилось: местные жители наблюдают прибытие солдат и военных грузовиков, которые патрулируют территорию, часто на гражданских автомобилях.
В Межводном, что в оккупированном Крыму, стало больше российских военных. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщили местные жители, передает УНН.
Утром 4 декабря три КамАЗа привезли в село людей в российской военной форме. Сейчас они регулярно передвигаются по селу и району, преимущественно на гражданских автомобилях.
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Крым: в Межводном стало больше российских военных
Российское военное присутствие в Межводном, Крым, усилилось: местные жители наблюдают прибытие солдат и военных грузовиков, которые патрулируют территорию, часто на гражданских автомобилях.
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