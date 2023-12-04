Крым: в Межводном стало больше российских военных

В Межводном, что в оккупированном Крыму, стало больше российских военных. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщили местные жители, передает УНН.

Утром 4 декабря три КамАЗа привезли в село людей в российской военной форме. Сейчас они регулярно передвигаются по селу и району, преимущественно на гражданских автомобилях.

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