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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Крым должен чувствовать, что он Украина: Гуменюк о "хлопке" на полуострове

Киев • УНН

 • 313579 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк комментируя «хлопок» на полуострове, заявила, что Крым должен чувствовать, что он Украина. Об этом она сказала в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Крым должен чувствовать, что он Украина: Гуменюк о "хлопке" на полуострове

Цитата

«Сезон продолжается. Крым должен чувствовать, что он Украина и все, что мы посеяли мы и соберем», - сказала Гуменюк.

Дополнение

В Джанкое, временно оккупированный Крым, ночью были слышны взрывы. Представитель гауляйтера захваченного россией украинского полуострова заявлял о якобы работе ПВО по БПЛА.

Следует добавить, что неподалеку Джанкоя расположена авиабаза оккупантов. 

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