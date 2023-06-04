Крым должен чувствовать, что он Украина: Гуменюк о "хлопке" на полуострове
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк комментируя «хлопок» на полуострове, заявила, что Крым должен чувствовать, что он Украина. Об этом она сказала в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Сезон продолжается. Крым должен чувствовать, что он Украина и все, что мы посеяли мы и соберем», - сказала Гуменюк.
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В Джанкое, временно оккупированный Крым, ночью были слышны взрывы. Представитель гауляйтера захваченного россией украинского полуострова заявлял о якобы работе ПВО по БПЛА.
Следует добавить, что неподалеку Джанкоя расположена авиабаза оккупантов.